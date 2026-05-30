Ebola Fiumicino unico aeroporto sanitario per i voli con casi sospetti a bordo

L’aeroporto di Fiumicino sarà l’unico autorizzato ad accogliere voli con persone sintomatiche provenienti dalle zone colpite dall’epidemia di Ebola da virus Bundibugyo. La decisione entra in vigore immediatamente e riguarda esclusivamente gli aeromobili con passeggeri sospetti, che saranno indirizzati all’aeroporto sanitario. Nessun altro scalo può ricevere voli con possibili casi di Ebola provenienti da queste aree. La misura si applica fino a nuovo avviso.

Fiumicino, 30 maggio 2026 – L’aeroporto sanitario di Fiumicino sarà l’unico scalo autorizzato per l’atterraggio di aeromobili con a bordo persone sintomatiche provenienti dai Paesi coinvolti nell’epidemia di Ebola da virus Bundibugyo. Lo prevede la circolare allegata all’ordinanza del Ministero della Salute, pubblicata in Gazzetta ufficiale, che stabilisce le misure di prevenzione e i criteri di valutazione medica ed epidemiologica del rischio. Secondo quanto indicato nella circolare, un passeggero o un membro dell’equipaggio che abbia soggiornato negli ultimi 21 giorni in uno dei Paesi interessati dall’epidemia e presenti uno o più sintomi dovrà segnalare immediatamente la circostanza al personale di volo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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