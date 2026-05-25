In Italia, sono stati segnalati due casi sospetti di Ebola a Lurate Caccivio, nel Comasco. I pazienti avevano recentemento rientrato dall’Uganda. Il protocollo sanitario nazionale è stato attivato per gestire la situazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla diagnosi e le autorità monitorano la situazione. La notizia riguarda esclusivamente casi sospetti e l’adozione di procedure di sicurezza.

Il protocollo sanitario nazionale è stato attivato a Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco, per due casi sospetti di Ebola. A mostrare sintomi febbrili compatibili con il virus sono un uomo di trent’anni e una donna di 33, appena rientrati dall’Uganda dove lavoravano come cooperanti. I due pazienti erano atterrati a Malpensa alle 5.50 di domenica con un volo proveniente da Addis Abeba: entrambi fanno parte di un gruppo composto da 11 persone appartenenti a due nuclei familiari, uno residente a Lurate Caccivio e l’altro a Bulgarograsso. L’uomo presenta febbre, nausea e vomito, mentre la donna accusa febbre alta a 39 gradi, brividi, stato confusionale e vomito. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Scatta l’allarme Ebola in Italia: “Due casi sospetti nel Comasco, rientravano dall’Uganda. Attivato il protocollo sanitario”

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