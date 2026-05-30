Ebola arriva la circolare del ministero | quando scatta la quarantena e cosa cambia
Il ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un'ordinanza riguardante Ebola, che stabilisce le modalità di applicazione della quarantena. La circolare specifica le situazioni in cui scatta l'isolamento e quali misure devono essere adottate. Non vengono indicati dettagli su persone o luoghi specifici, ma si definiscono le procedure da seguire in caso di sospetti o casi confermati. L'ordinanza riguarda anche le tempistiche e le modalità di controllo sanitario.
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l'ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci in relazione all' Ebola. L’ordinanza prevede che chiunque provenga, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio. Le Regioni e le Province autonome provvedono a darne comunicazione alle autorità sanitarie e a darne "massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
ATTENZIONE: EBOLA, SCATTA LALLARME E ARRIVA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO, COSA STA SUCCEDENDO
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