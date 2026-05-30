Ebola arriva la circolare del ministero | quando scatta la quarantena e cosa cambia

Da liberoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un'ordinanza riguardante Ebola, che stabilisce le modalità di applicazione della quarantena. La circolare specifica le situazioni in cui scatta l'isolamento e quali misure devono essere adottate. Non vengono indicati dettagli su persone o luoghi specifici, ma si definiscono le procedure da seguire in caso di sospetti o casi confermati. L'ordinanza riguarda anche le tempistiche e le modalità di controllo sanitario.

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È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l'ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci in relazione all' Ebola. L’ordinanza prevede che chiunque provenga, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio. Le Regioni e le Province autonome provvedono a darne comunicazione alle autorità sanitarie e a darne "massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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ATTENZIONE: EBOLA, SCATTA LALLARME E ARRIVA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO, COSA STA SUCCEDENDO

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