Hantavirus quando scatta la quarantena e perché? Cosa dicono gli esperti e le faq del Ministero

Una donna a Firenze è sotto sorveglianza sanitaria dopo essere stata identificata come uno dei quattro passeggeri italiani di un volo internazionale in cui si trovava anche una persona successivamente risultata positiva all’hantavirus. Il Ministero della Salute ha pubblicato FAQ e linee guida per chiarire quando scatta la quarantena e quali misure vengono adottate in presenza di sospetti. La notizia ha attirato l’attenzione sulla gestione dei casi di possibile contagio in ambito aereo.

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