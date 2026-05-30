Ebola a lavoro su un vaccino contro il virus Bundibugyo | Pronto entro fine 2026
Lavorano allo sviluppo di un vaccino contro il virus Bundibugyo, un ceppo di Ebola, con l’obiettivo di averlo pronto entro la fine del 2026. L’epidemia di Ebola continua a preoccupare e si cerca di accelerare i tempi per la disponibilità di una soluzione preventiva.
(Adnkronos) – L'epidemia di Ebola fa paura, serve il vaccino: l'obiettivo è averlo a disposizione entro pochi mesi. "Quello che possiamo dire con certezza è che entro la fine di quest'anno, il 2026, Africa Cdc farà sì che avremo un vaccino e un farmaco contro il virus Bundibugyo", ha assicurato il direttore generale dei Centri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Roy de Vita: non più HANTAVIRUS ma EBOLA • VADA IN DESCRIZIONE DEL VIDEO
Notizie e thread social correlati
Ebola Bundibugyo, MSF: il virus sfugge ai test standard e nessun vaccino per l’emergenza OMSUn responsabile di Medici Senza Frontiere ha evidenziato le problematiche legate all'epidemia di Ebola Bundibugyo, sottolineando come il virus possa...
Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: ceppo Bundibugyo senza vaccinoL’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale per l’epidemia di Ebola, concentrandosi in particolare sul...
Temi più discussi: Ebola, Farmindustria: A lavoro su vaccini e cure per il nuovo focolaio; Ebola e hantavirus? Sono due avvertimenti. I rischi di nuove epidemie stanno crescendo; Focolaio virus Ebola nell'Africa centrale, il Presidente Meloni invia lettera a Christodoulides, Costa e von der Leyen; Ebola, la prima guarigione. Vaccino e farmaco contro virus, c'è una data.
Ebola in Congo, negativa la chirurga italiana e Meloni scrive all'UE: Vigilanza rafforzata alle frontiere su arrivi diretti e indiretti. Squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani inviata allo Spallanzani già questo fine settimana x.com
LaPresse. . Direttrice UN Women Sofia Calltorp conferenza stampa Ginevra su Ebola Il virus è più letale per le donne. Si diffonde attraverso assistenza, lavoro domestico, sanità in prima linea e pratiche funerarie. Tutte mansioni che ricadono prevalentement facebook
La gente si preoccupa davvero per la pulizia dei posti/superfici pubbliche o sto esagerando? reddit
Ebola, la conferma di un focolaio in Congo: 246 casi sospetti e 65 morti. Oms: Al lavoro per contenere epidemiaNuova epidemia di virus Ebola. L'Africa Cdc conferma un'epidemia nella provincia di Ituri nella Repubblica Democratica del Congo. Stiamo monitorando attentamente la situazione, scrive su X l'agenzia ... adnkronos.com
Ebola, Ministero della Salute: Accertamenti a Milano su 2 persone rientrate dall'UgandaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ebola, Ministero della Salute: 'Accertamenti a Milano su 2 persone rientrate dall'Uganda' ... tg24.sky.it