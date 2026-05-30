Ebola a lavoro su un vaccino contro il virus Bundibugyo | Pronto entro fine 2026

(Adnkronos) – L'epidemia di Ebola fa paura, serve il vaccino: l'obiettivo è averlo a disposizione entro pochi mesi. "Quello che possiamo dire con certezza è che entro la fine di quest'anno, il 2026, Africa Cdc farà sì che avremo un vaccino e un farmaco contro il virus Bundibugyo", ha assicurato il direttore generale dei Centri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roy de Vita: non più HANTAVIRUS ma EBOLA • VADA IN DESCRIZIONE DEL VIDEO

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La gente si preoccupa davvero per la pulizia dei posti/superfici pubbliche o sto esagerando? reddit

Ebola, la conferma di un focolaio in Congo: 246 casi sospetti e 65 morti. Oms: Al lavoro per contenere epidemiaNuova epidemia di virus Ebola. L'Africa Cdc conferma un'epidemia nella provincia di Ituri nella Repubblica Democratica del Congo. Stiamo monitorando attentamente la situazione, scrive su X l'agenzia ... adnkronos.com

Ebola, Ministero della Salute: Accertamenti a Milano su 2 persone rientrate dall'UgandaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ebola, Ministero della Salute: 'Accertamenti a Milano su 2 persone rientrate dall'Uganda' ... tg24.sky.it