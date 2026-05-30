Eav dipendente si scambiava il badge coi colleghi | niente reintegro confermato il licenziamento

Notizia in breve

Un dipendente di Eav è stato licenziato definitivamente dopo che il tribunale ha confermato il provvedimento, respingendo il reintegro deciso in primo grado. La sentenza evidenzia una condotta dolosa e palesemente illecita, legata allo scambio di badge con altri colleghi. La decisione si basa su comportamenti considerati gravi e intenzionali, contrari alle normative aziendali. La vicenda riguarda l’utilizzo improprio dei badge di accesso, con accuse di frode e manipolazione dei sistemi di sicurezza.