Eav dipendente si scambiava il badge coi colleghi | niente reintegro confermato il licenziamento
Un dipendente di Eav è stato licenziato definitivamente dopo che il tribunale ha confermato il provvedimento, respingendo il reintegro deciso in primo grado. La sentenza evidenzia una condotta dolosa e palesemente illecita, legata allo scambio di badge con altri colleghi. La decisione si basa su comportamenti considerati gravi e intenzionali, contrari alle normative aziendali. La vicenda riguarda l’utilizzo improprio dei badge di accesso, con accuse di frode e manipolazione dei sistemi di sicurezza.
Il giudice di primo grado aveva reintegrato il lavoratore. La sentenza ora parla di "condotta dolosa e palesemente illecita", non di semplice irregolarità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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