Recentemente sono emerse conversazioni su WhatsApp tra colleghi che criticano il datore di lavoro, sollevando timori di licenziamento. In molti ambienti lavorativi, le chat digitali sono uno strumento comune per scambi informali, ma in alcuni casi le discussioni tra colleghi si sono fatte più critiche. La questione riguarda le possibili conseguenze di queste comunicazioni sul rapporto con il datore di lavoro.

Nel lavoro odierno le comunicazioni rapide e digitali sono frequenti. Perciò capita che i colleghi si confrontino tramite gruppi WhatsApp. Ma che cosa succede se in quelle chat si usano toni accesi, critici o persino offensivi? Il datore di lavoro può utilizzare quei messaggi per sanzionare qualcuno dei suoi dipendenti? A questa domanda ha dato una chiara risposta la Corte d’Appello di Ancona con la sentenza 1012026, destinata a fare scuola. Vediamola nei suoi punti chiave e capiamo perché è di utilità per la generalità delle aziende. Vocali “scomodi” nella chat del reparto: il caso. La vicenda nasceva in un supermercato marchigiano, dove una dipendente del reparto pescheria aveva inviato alcuni messaggi vocali in una chat WhatsApp interna composta da soli 5 colleghi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chat Whatsapp tra colleghi contro il datore di lavoro, si rischia il licenziamento?

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