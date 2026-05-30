Un nuovo sviluppo nelle indagini sulla morte di una bambina di due anni avvenuta a Bordighera il 9 febbraio 2026. È stato arrestato un uomo, che si presume sia coinvolto nel decesso. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi dell’arresto o sulle circostanze specifiche dell’accaduto. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le modalità e le responsabilità legate alla morte della bambina.

La morte della piccola Beatrice, due anni, avvenuta a Bordighera il 9 febbraio 2026, torna al centro dell’inchiesta con un passaggio investigativo che cambia il quadro emerso nelle prime fasi delle indagini. Fin dal ritrovamento del corpo della bambina, la vicenda aveva presentato elementi ritenuti anomali dagli inquirenti, a partire dalle condizioni in cui la piccola era stata trovata e dal racconto fornito dalla madre nelle ore successive all’allarme. La mattina del 9 febbraio erano stati i soccorritori, chiamati dalla donna, a raggiungere l’abitazione della madre della bambina. La richiesta di intervento era partita perché, secondo quanto riferito inizialmente, Beatrice avrebbe avuto difficoltà a respirare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È stato lui, l’hanno arrestato”. Orrore in Italia, bimba morta a 2 anni: la terribile svolta

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Bimba di 2 anni morta, arrestata la madre - Vita in diretta 10/02/2026

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Tutto coloro che ieri hanno evidentemente finto di indignarsi per le provocazioni di Ben-Gvir (come se fossero state le prime, tra l’altro) oggi non aprono bocca su questo orrore. Leggete qui alessandrodibattista.substack.com/p/i-finti-indi… e iscrivetevi al mio x.com

Fare squadra con Minthara sembrava un film dell'orrore reddit