Un’indagine avviata da un genitore ha portato alla luce una serie di violenze e abusi su una bambina di otto anni, filmati dalla madre. Un uomo, noto come un “guaritore”, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta condotta nel Salento. Le autorità hanno sequestrato materiali e avviato accertamenti per fare luce sulla vicenda.

Un’indagine nata dal coraggio di un padre ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di violenze, manipolazioni e perversioni nel cuore del Salento. Un uomo di 71 anni, sedicente “santone” e guaritore, e una donna di 53 anni sono stati arrestati dai Carabinieri con le accuse pesantissime di violenza sessuale aggravata, produzione e detenzione di materiale pedopornografico. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Lecce, descrive un quadro di abusi sistematici durati un intero anno, tra l’agosto 2024 e l’agosto 2025. La vittima è la figlia di soli otto anni della donna arrestata. Il “metodo” del santone. Il 71enne, noto nella zona per spacciarsi come una sorta di ginecologo e guida spirituale, millantava poteri curativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in Italia: abusi su una bimba di 8 anni filmati dalla madre. Arrestato il “santone” guaritore

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