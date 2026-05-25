Durante una partita NBA, Travis Kelce ha versato birra sulla maglietta di una spettatrice e si è addormentato in prima fila. L’incidente è avvenuto mentre il giocatore era in campo e la donna si trovava nelle tribune. Kelce si è appoggiato con la testa sulla sedia, rimanendo immobile per alcuni minuti. La scena si è svolta davanti a telecamere e pubblico, attirando l’attenzione sui comportamenti dell’atleta durante l’evento sportivo.

Hanno immediatamente catturato l'attenzione la foto e il video in cui il giocatore di football mette in imbarazzo Taylor Swift, che ha tutta l'aria di chi pensa: «A casa facciamo i conti». Nelle prime fasi del match, Le telecamere della Rocket Arena hanno inquadrato Travis Kelce impegnato a sorseggiare una lattina di birra: quando il giocatore si accorge di essere ripreso, si alza in piedi e finisce d'un sorso tutta la sua bevuta, tra i cori e gli incitamenti della folla. Come si vede in un video condiviso da ESPN, seduta accanto a lui, Taylor Swift ha reagito coprendosi il volto con le mani, per soffocare una reazione tra il divertito e l'imbarazzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Travis Kelce mette in imbarazzo Taylor Swift alla partita NBA: prima la birra scolata in diretta, poi il pisolino in prima fila

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Travis Kelce was embarrassed as Taylor Swift & Olivia unexpectedly appeared on New Heights Podcast

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Taylor fuori con Travis a Cleveland alla partita Knicks/Cavaliers 23/05/26 reddit

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