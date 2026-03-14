Il ristorante Guido compie ottant’anni di attività, passando da una semplice baracca a ottenere una stella Michelin. La sua lunga storia attraversa diverse epoche e cambiamenti, rappresentando un punto di riferimento per la cucina locale. La proprietà ricorda come l’avventura sia iniziata molti decenni fa, con l’obiettivo di portare avanti una tradizione culinaria che ha lasciato un’impronta importante nel panorama gastronomico della zona.

Rimini, 14 marzo 2026 – Ottant’anni e non sentirli. Sfogliare l’album dei ricordi del ristorante Guido è un po’ come rileggere la storia della nostra città. Da quella baracca di legno sulla spiaggia di Miramare, aperta nel 1946 nella Rimini devastata dalle bombe che provava faticosamente a rialzarsi, al primo vero e proprio bar (e tavola calda) realizzato pochi anni dopo, quando iniziò il boom del turismo in Riviera. E poi i vari restyling nel corso degli anni, fino alla grande rivoluzione del 2001, quando i fratelli Gianpaolo e Gianluca Raschi, i nipoti del fondatore Guido Guiducci, decisero che “non aveva più senso andare avanti con un bar ristorante di spiaggia uguale a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristorante Guido, 80 anni a tavola: dalla prima baracca alla stella Michelin. “Abbiamo fatto la storia”

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