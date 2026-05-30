Edgar Morin si è spento a Parigi ieri, 29 maggio, all'età di 104 anni e a un passo dalle 105 candeline, che avrebbe spento l'8 luglio. A darne l'annuncio è stata la moglie, Sabah Abouessalam Morin, confermando la scomparsa di un uomo che ha attraversato un secolo di storia rimanendo attento alle sfide del mondo fino ai suoi ultimi giorni. Nato come Edgar Nahoum, lo studioso francese lascia dietro di sé una vita straordinariamente feconda e un'eredità culturale immensa, scandita da più di 100 opere, dalla fondazione di riviste chiave come Arguments e Communications (creata insieme a Roland Barthes) e coronata da altissimi riconoscimenti, tra cui la nomina a Cavaliere di Gran Croce della Legion d'onore e ben 22 lauree honoris causa in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È scomparso Edgar Morin: il filosofo e antropologo francese aveva 104 anni

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