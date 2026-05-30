È Riccardo Albertoni il motociclista 22enne morto nell'incidente su via Ostiense a Roma

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista di 22 anni è morto in un incidente su via Ostiense a Roma. La vittima, residente nel Municipio IX e diplomata al liceo Cannizzaro, era alla guida di una Kawasaki. Lo scontro è avvenuto tra la moto e un'auto, provocando la morte del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Riccardo Albertoni, motociclista di 22 anni residente nel Municipio IX e diplomato al liceo Cannizzaro, ha perso la vita nello schianto tra la sua Kawasaki e un'auto su via Ostiense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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