Alcuni studi suggeriscono che trascorrere del tempo in ambienti naturali, come le zone di montagna, può contribuire a ridurre la frequenza cardiaca. La permanenza in luoghi tranquilli e immersi nella natura permette di rilassarsi e di abbassare lo stress. Questa pratica viene spesso consigliata come metodo complementare per migliorare il benessere cardiovascolare. Tuttavia, non esistono prove definitive che una vacanza da sola possa modificare significativamente i parametri cardiaci a lungo termine.

Dormire nel cirmolo della Val di Fiemme Il cirmolo, nome popolare del pino cembro, è una conifera che cresce spontanea tra i 1500 e i 2200 metri tra gli abeti bianchi e i larici. È una pianta che arriva a 25 metri di altezza, forte (arriva fino a 1000 anni di età) e ultimamente piuttosto rara: cresce nell’alto Trentino (ma la tempesta Vaia ne ha ridotto sensibilmente il numero), in Valle Aurina e in Gardena in Alto Adige, in alcune aree del Parco dello Stelvio e del Piemonte. La sua caratteristica principale sta nel profumo unico dato dagli olii essenziali che peraltro non si esaurisce nemmeno decine di anni dopo il taglio. Ci sono un paio... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È possibile fare un vacanza per abbassare la frequenza cardiaca?

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