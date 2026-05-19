Un ciclista ha condiviso sui social un messaggio in cui spiega di aver subito un intervento chirurgico dopo un incidente. Ha riferito di aver subito ferite anche alla zona della giugulare e di sentire ancora la frequenza cardiaca. Dopo l’operazione, ha ringraziato per i numerosi messaggi di sostegno e ha confermato che tutto è andato bene. La sua comunicazione si è resa necessaria per rassicurare i fan e il pubblico sulle sue condizioni di salute.

“Buongiorno a tutti. Visti i tantissimi messaggi, mi permetto di farvi questo video per dirvi che è andato tutto bene”. Così Mario Cipollini ha esordito dal letto di un ospedale in un video su Instagram per aggiornare tutti sulle proprie condizioni di salute. Nei mesi scorsi il ciclista è stato ricoverato per un paio di giorni a causa di alcuni problemi al cuore spiegati sui social ed è poi tornato a casa, ma con installato un defibrillatore sottocutaneo, che consente il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. Ora una nuova operazione. “Come vedete mi sono entrati anche dalla giugulare. L’intervento è riuscitissimo, ho la percezione di una frequenza cardiaca lineare, leggera e come non ero più abituato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono entrati anche dalla giugulare. Sento la frequenza cardiaca lineare, non ero più abituato”: il racconto di Cipollini dopo il nuovo intervento

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