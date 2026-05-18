Mario Cipollini di nuovo operato al cuore | Sento già i benefici frequenza cardiaca più regolare

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Cipollini è stato sottoposto a una nuova operazione al cuore, dopo quella dello scorso novembre in cui gli fu impiantato un defibrillatore sottocutaneo a causa di una miocardite diagnosticata e trattata in ritardo. L’intervento, secondo quanto dichiarato, è stato completato con successo e i primi effetti si sono già fatti sentire, con una frequenza cardiaca più regolare e un senso di miglioramento generale. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’intervento o sul suo stato di salute è stata resa nota.

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Mario Cipollini si è dovuto sottoporre ad una nuova operazione al cuore dopo quella dello scorso novembre in cui gli venne impiantato un defibrillatore sottocutaneo, per una miocardite scoperta e curata tardi: "Operazione riuscitissima, gli effetti già si sentono.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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