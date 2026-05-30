È morto il sociologo francese Edgar Morin | nel 2003 la laurea honoris causa a Bergamo

Da ecodibergamo.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sociologo e filosofo francese Edgar Morin è deceduto all’età di 104 anni. Nella sua lunga carriera, nel 2003 aveva ricevuto una laurea honoris causa a Bergamo. La sua morte è stata annunciata recentemente, lasciando un vuoto tra gli studiosi e le persone che seguivano il suo lavoro. Morin era considerato una figura di rilievo nel panorama intellettuale francese.

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IL LUTTO. Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto a 104 anni. Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto il 29 maggio all’età di 104 anni. Lo ha appreso sabato 30 maggio l’Afp dalla moglie. Gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un’opera variegata, nota ben oltre i confini francesi, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull’umanità basata su dati scientifici. «Fino ai suoi ultimi giorni, Edgar Morin è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero», ha dichiarato la moglie Sabah Abouessalam Morin in una nota all’Afp. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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