Il sociologo e filosofo francese Edgar Morin è deceduto all’età di 104 anni. Nella sua lunga carriera, nel 2003 aveva ricevuto una laurea honoris causa a Bergamo. La sua morte è stata annunciata recentemente, lasciando un vuoto tra gli studiosi e le persone che seguivano il suo lavoro. Morin era considerato una figura di rilievo nel panorama intellettuale francese.

IL LUTTO. Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto a 104 anni. Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto il 29 maggio all’età di 104 anni. Lo ha appreso sabato 30 maggio l’Afp dalla moglie. Gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un’opera variegata, nota ben oltre i confini francesi, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull’umanità basata su dati scientifici. «Fino ai suoi ultimi giorni, Edgar Morin è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero», ha dichiarato la moglie Sabah Abouessalam Morin in una nota all’Afp. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - È morto il sociologo francese Edgar Morin: nel 2003 la laurea honoris causa a Bergamo

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Addio a Edgar Morin, sociologo e filosofo francese. Tra i più grandi pensatori dell'era moderna

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