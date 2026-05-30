È morto Edgar Morin grande filosofo antropologo e sociologo francese Teorico del pensiero complesso

È morto a 104 anni il filosofo, antropologo e sociologo francese Edgar Morin. È noto per aver sviluppato il concetto di “pensiero complesso”. La sua scomparsa è avvenuta a Parigi il 30 maggio 2026.

Parigi, 30 maggio 2026 - È morto Edgar Morin, il grande filosofo, antropologo e sociologo francese, aveva 104 anni. Considerato uno dei più grandi e prestigiosi intellettuali contemporanei, iniziatore del "pensiero complesso", famoso per l'approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un'ampia gamma di argomenti, tra cui l'epistemologia. Si è spento ieri sera alla vigilia dei suoi 105 anni a Parigi (Edgar Morin, pseudonimo di Edgar Nahoum è nato a Parigi l’8 luglio 1921). Morin, uno degli ultimi giganti della cultura contemporanea, è stato presidente dell'Associazione per il Pensiero Complesso, con sede nella capitale francese, e presidente dell'Agenzia europea per la Cultura, inoltre era professore onorario dell'École des Hautes Études en Sciences Sociales, dove dal 1977 è stato direttore di studi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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