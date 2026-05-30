Il 29 maggio 2026, a Parigi, è deceduto Edgar Morin, noto filosofo e pensatore del “pensiero complesso”. Nato senza vita, ha iniziato a respirare dopo circa trenta minuti, a seguito di interventi medici. Morin aveva quasi 105 anni e aveva contribuito con le sue teorie alla cultura contemporanea. La sua morte è stata annunciata poche ore prima del suo centesimo quinto compleanno.

Edgar Morin, uno degli ultimi giganti della cultura contemporanea e fondatore del “pensiero complesso”, è morto a Parigi il 29 maggio 2026, alla vigilia del suo centesimo quinto compleanno. Il celebre filosofo, antropologo e sociologo francese si è spento all’età di 104 anni. L’annuncio della scomparsa è stato confermato oggi all’agenzia Afp dalla moglie, Sabah Abouessalam Morin, la quale ha ricordato come l’intellettuale sia rimasto attento al mondo e alle sfide umane fino ai suoi ultimi giorni. Nato a Parigi l’8 luglio 1921 con il nome di Edgar Nahoum, la sua esistenza è iniziata superando circostanze drammatiche. Figlio unico di una famiglia ebrea sefardita emigrata da Salonicco e originaria di Livorno, Morin sopravvisse a un parto ritenuto letale dai medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Edgar Morin, il filosofo del “pensiero complesso”: nato senza vita, iniziò a respirare “dopo una buona mezz’ora di schiaffi”

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COMO MORREU EDGAR MORIN AOS 104 ANOS

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