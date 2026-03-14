Habermas il gigante del pensiero critico | voce dell’Europa unita e dell’impegno pubblico

Habermas, noto filosofo tedesco, è deceduto ieri a Starnberg. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. È considerato una delle figure più influenti nel campo del pensiero critico e ha contribuito a definire il ruolo della filosofia nel dibattito pubblico. La sua figura ha avuto un impatto significativo sulla discussione europea e sui temi di impegno civico.

Roma, 14 marzo 2026 – Con la scomparsa di Jürgen Habermas, avvenuta ieri a Starnberg, nel sud della Germania, a tre mesi dal compimento dei 97 anni, viene a mancare l’ultimo gigante del pensiero critico novecentesco coltivato all’Istituto di ricerca sociale di Francoforte dove nel 1956 era stato chiamato da Theodor W. Adorno. Proprio della seconda generazione di quella Scuola era poi stato la guida intellettuale pur divergendo in molti casi, soprattutto sul tema della ragione, dalle posizioni del suo maestro. Nato a Düsseldorf il 18 giugno 1929, Habermas dovette lottare contro una grave malformazione al palato che lo costrinse a diverse... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Habermas, il gigante del pensiero critico: voce dell’Europa unita e dell’impegno pubblico Articoli correlati Morto a 96 anni il filosofo Jurgen Habermas, gigante del pensiero critico moderno(Adnkronos) - Il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas, considerato uno dei giganti della riflessione critica sulla contemporaneità, è morto a... Bilancio di previsione: l’impegno dell’Amministrazione per una città più inclusiva, equa, sicura e unitaNella giornata di lunedì si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale di Santarcangelo per l’anno 2025: ad aprire la seduta, il ricordo da parte del... Contenuti e approfondimenti su Habermas il gigante del pensiero... Temi più discussi: Sagre, lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territori; Negramaro in concerto a Campobasso: il tour 2026 fa tappa al Festival dei Misteri; Morto a 96 anni il filosofo Jurgen Habermas, gigante del pensiero critico moderno. Habermas, il gigante del pensiero critico: voce dell’Europa unita e dell’impegno pubblicoRoma, 14 marzo 2026 – Con la scomparsa di Jürgen Habermas, avvenuta ieri a Starnberg, nel sud della Germania, a tre mesi dal compimento dei 97 anni, viene a mancare l’ultimo gigante del pensiero criti ... quotidiano.net Giacomo Marramao. Il ricordo di Jürgen Habermas. Un gigante, un amicoI giganti non scrivono il libro importante a 50 anni, ma subito, da giovani, rivelando il proprio genio. A cavallo tra filosofia, storia e sociologia, ... huffingtonpost.it NEWS - È morto a 96 anni il filosofo e sociologo tedesco #JürgenHabermas, una delle figure più influenti del pensiero europeo contemporaneo. Lo studioso si è spento a #Starnberg, nel sud della #Germania, come comunicato dalla sua storica casa editrice - facebook.com facebook Giacomo Marramao. Il ricordo di Jürgen Habermas. "Un gigante, un amico" x.com