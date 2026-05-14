Buon compleanno George Lucas Mark Zuckerberg Sofia Coppola…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui registi, imprenditori e figure pubbliche di varia estrazione. Tra loro figurano un noto regista americano, il fondatore di una grande azienda tecnologica, e una regista statunitense. Inoltre, si ricorda anche il compleanno di alcune figure italiane, tra cui personaggi dello spettacolo, politici e giuristi. La giornata coinvolge persone che hanno avuto un ruolo significativo in diversi settori.

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