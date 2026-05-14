Buon compleanno George Lucas Mark Zuckerberg Sofia Coppola…
Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui registi, imprenditori e figure pubbliche di varia estrazione. Tra loro figurano un noto regista americano, il fondatore di una grande azienda tecnologica, e una regista statunitense. Inoltre, si ricorda anche il compleanno di alcune figure italiane, tra cui personaggi dello spettacolo, politici e giuristi. La giornata coinvolge persone che hanno avuto un ruolo significativo in diversi settori.
Buon compleanno Valeria Marini, Scialpi, Marta Cartabia, Sandro Bondi, Vittorio Mincato, George Lucas, Robert Zemeckis, Roberto Chevalier, Giovanni Roccotelli, Flavio Mucciante, Mark Zuckerberg, Giuseppe Masia, Renata Polverini, Sofia Coppola, Gianluca Piredda, Jacopo Morini, Marco Torrieri, Nicoletta Romanoff, Zdenek Grygera, Dino Alberti, Micol Cattaneo, Hassan Yebda, Andrea Bovo, Marco Motta, Massimo Volta, Niccolò Canepa, Riccardo Tonetti, Flavio Bizzarri, Giulio Perini, Matteo Tambone. Oggi 14 maggio compiono gli anni: Emmanuel Anati, archeologo; Giuseppe Farese, traduttore, germanista; Adriano Ciaffi, politico; Vittorio Mincato,.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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