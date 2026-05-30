Un uomo di 46 anni è stato denunciato per maltrattamenti dopo aver aggredito la compagna. La donna ha raccontato di essere stata picchiata e di aver subito minacce di sfregiarle il viso. La polizia è intervenuta su richiesta della donna, che ha riferito di essere stata colpita e di non poter indossare vestiti o trucco senza il suo consenso. L’uomo è stato formalmente denunciato per i comportamenti violenti e le minacce.

Niente rossetto, nessun vestito che non fosse quello “concesso” da lui. Sarebbe arrivato a minacciare di sfregiarle il viso, un uomo di 46 anni, denunciato dalla polizia dopo la richiesta di aiuto da parte della compagna. Una richiesta arrivata al Numero unico di emergenza per una lite in famiglia. Gli agenti della squadra volante, giunti sul posto, hanno raccolto il racconto della donna la quale ha riferito di aver avuto una lite con il compagno, a seguito della quale si erano reciprocamente colpiti. La donna, successivamente, si è recata in questura per sporgere querela contro il compagno. In questa circostanza ha riferito che quest’ultimo, ossessivamente geloso e dedito all’ abuso di alcol, sarebbe sta solito avere comportamenti aggressivi nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È geloso, picchia la compagna: "Voleva sfregiarmi il viso". Denunciato per maltrattamenti

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