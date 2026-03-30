Maltrattamenti a Reggiolo denunciato e allontanato dalla compagna

I carabinieri di Reggiolo hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia e lo hanno allontanato dalla casa con un’ordinanza. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una segnalazione da parte della compagna, che ha accusato comportamenti violenti. L’uomo è stato quindi messo fuori dalla residenza e si trova sotto sorveglianza.

Reggiolo (Reggio Emilia), 30 marzo 2026 – I carabinieri di Reggiolo hanno eseguito un provvedimento di divieto di avvicinamento a carico di un uomo di 35 anni, indagato per maltrattamenti aggravati in famiglia, che durerebbero da oltre sei anni, proseguiti fino ai giorni scorsi ai danni della compagna, talvolta per motivi banali o per l’effetto di alcolici e sostanze stupefacenti. L’uomo deve restare ad almeno un chilometro dalla donna e dal luoghi da lei frequentati, con l’aggiunta del divieto di comunicare con lei in qualunque modo. L’attività investigativa, scaturita dalle denunce della vittima e supportata da referti medici e testimonianze, ha documentato come l'indagato avesse instaurato un clima di terrore tra le mura domestiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti a Reggiolo, denunciato e allontanato dalla compagna Articoli correlati Maltrattamenti alla moglie, 53enne denunciato e allontanatoCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 10 febbraio 2026 - Una convivenza matrimoniale durata a lungo, ma che già dal 2011 sarebbe stata caratterizzata da... Leggi anche: "Aggredisce e picchia l'ex compagna in ospedale": 61enne denunciato per maltrattamenti