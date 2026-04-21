Vatteli a levare picchia la compagna incinta di due gemelli | non voleva diventare padre 50enne denunciato a Rimini

Un 50enne romano è accusato di aver maltrattato la compagna incinta, tra insulti quotidiani, spintoni e aggressioni legate alla gravidanza, arrivando a minacciarla di farla abortire. La donna, 38 anni, è finita in ospedale. Dopo la denuncia ai carabinieri, la Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Picchia la moglie incinta e la manda in ospedale, ma lei non lo denuncia: attivato il “codice rosso”È accaduto a San Cipriano d'Aversa, nel Casertano: i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno provveduto a denunciare l'uomo violento e hanno...

Leggi anche: Nicolas Vaporidis annuncia: “Diventerò padre”, la moglie Ali Rinaldo è incinta