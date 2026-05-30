È boom di viaggi avventura | camping safari e tour on the road sono i più richiesti per l'estate 2026

Per l’estate 2026, i viaggi avventura sono in forte crescita, con richieste concentrate su camping, safari e tour on the road. Per l’estate 2025, i Travel Adventure, tra cui safari e campeggi, sono i più richiesti. I dati indicano un aumento di interesse verso queste tipologie di viaggi, preferite da chi cerca esperienze all’aria aperta e a contatto con la natura. Le mete più popolari sono destinazioni naturali e aree selvagge, con un trend in crescita rispetto agli anni precedenti.

Quali sono i viaggi più richiesti per l'estate 2025? I Travel Adventure, dai safari ai campeggi: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul trend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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