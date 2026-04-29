Negli ultimi mesi, le prenotazioni nei campeggi italiani sono aumentate in modo costante, superando i numeri dei viaggi transcontinentali. La tendenza al campeggio sembra aver preso piede tra chi sceglie di trascorrere le vacanze all'aperto, privilegiando la natura rispetto alle mete lontane. La crescita delle prenotazioni si è registrata a partire dal periodo pasquale e continua a essere significativa, segnando un cambiamento nella preferenza di molte famiglie e viaggiatori.

? Cosa sapere Le prenotazioni nei campeggi italiani crescono costantemente dalla Pasqua superando i viaggi transcontinentali.. L'instabilità in Medio Oriente e i costi del carburante favoriscono il turismo di prossimità.. Le prenotazioni per i campeggi italiani registrano una crescita costante già da Pasqua, segnando un netto distacco dai viaggi a lungo raggio verso l’Asia o l’Oceania frenati dall’instabilità geopolitica e dal costo del carburante. Il turismo all’aria aperta sta vivendo una rinascita stagionale in Italia. Mentre le tensioni internazionali in Medio Oriente rendono più onerosi i viaggi transcontinentali, gli spostamenti verso mete nazionali sono in aumento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom camping in Italia: la natura vince sui viaggi lontani

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