Durante l’estate del 2026, si registra un aumento significativo di viaggi legati ai festival, con un cambio nelle destinazioni preferite. Le persone scelgono mete diverse rispetto alle grandi città tradizionali, spostandosi verso località più piccole e meno frequentate. La tendenza coincide con un diverso tipo di offerta e di interesse, che si traduce in un incremento delle presenze in zone meno battute. La modifica delle scelte di viaggio si evidenzia in diversi report del settore.

Non è più una questione di palchi, né di headliner, né tantomeno di città da attraversare velocemente per poi tornare altrove: l’estate musicale del 2026 si muove lungo traiettorie nuove, meno prevedibili, più sottili, e lo fa con una naturalezza quasi disarmante, come se il pubblico avesse semplicemente deciso — senza bisogno di dichiararlo — di cambiare direzione, spostando il proprio baricentro emotivo e geografico verso luoghi che fino a poco tempo fa restavano fuori dal racconto dominante, colline marchigiane, campagne pugliesi, rive di lago, piccoli centri che oggi diventano epicentri temporanei di un desiderio collettivo che non riguarda più soltanto la musica, ma il modo in cui la si vive.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Festival estate 2026: boom di viaggi, cambiano le mete (e non sono più le grandi città)

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