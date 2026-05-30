Due incidenti in montagna si sono verificati nelle ultime ore: un alpinista è morto dopo una caduta sul Gran Paradiso, in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è deceduto dopo essere caduto lungo una via in Val di Fassa. Entrambi gli uomini sono rimasti coinvolti in incidenti durante attività di alpinismo e arrampicata. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause degli incidenti.

Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del Nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso (in Valle d'Aosta), mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete., Il primo incidente è avvenuto sulla parete Nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. I due compagni di cordata, rimasti illesi, sono stati recuperati con il verricello e 32trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sul luogo della tragedia è intervenuto il Soccorso alpino valdostano (Sagf), che ha recuperato il corpo della vittima e lo ha trasferito a Entreves (frazione di Courmayeur). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Due tragedie in montagna in poche ore: morti un alpinista sul Gran Paradiso e un climber in Val di Fassa

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