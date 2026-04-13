Due tragedie in poche ore in Umbria | muoiono motociclista e ciclista Sono già quattro i morti nel 2026

Due incidenti mortali sono avvenuti in Umbria nello stesso giorno, coinvolgendo un motociclista e un ciclista. Quattro persone hanno perso la vita nel 2026 in questa regione. La giornata, caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli e ideale per gli amanti delle due ruote, si è conclusa con due tragedie che hanno scosso la comunità locale.

Una domenica primaverile di festa e all’insegna del bel tempo, ideale per gli appassionati delle due ruote, si è trasformata in una delle giornate più nere per la viabilità umbra del 2026. In poche ore, tra il pomeriggio e la sera di ieri, due uomini hanno perso la vita in due incidenti stradali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incidenti sul lavoro, 2 tragedie in poche ore: morti due operai in Toscana e in AbruzzoABBONATI A DAYITALIANEWS Operaio perde la vita in un cantiere a Livorno Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Livorno, nella... Due morti sul lavoro in Sardegna: due incidenti in poche ore nel Nuorese e CagliaritanoUn anziano è deceduto dopo essere stato schiacciato da un camion nelle campagne di Lanusei, nel Nuorese.