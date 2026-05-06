Unghie conficcate schiaffi insulti | l’allenatrice di ginnastica squalificata per due anni

Un’allenatrice di ginnastica ritmica di Ferrara è stata sospesa per due anni. La squalifica arriva dopo che sono stati riscontrati comportamenti inappropriati, tra cui unghie conficcate, schiaffi e insulti nei confronti delle atlete. La decisione è stata presa dalle autorità sportive competenti, che hanno valutato le prove raccolte nel corso delle indagini. La donna era considerata una tra le tecniche più esperte della disciplina nella regione.

Livia Ghetti, allenatrice della Ginnastica Estense di Ferrara, una delle più quotate tecniche azzurre della ritmica è stata squalificata per due anni. Lo ha deciso il Tribunale della Federazione Ginnastica. Sotto accusa gli abusi nei confronti delle allieve. Dalle aggressioni fisiche agli insulti fino al body shaming. Ma anche violenze di altro tipo. Comeil «bloccare i polsi delle allieve e tagliare con violenza le unghie alle stesse perché ritenute troppo lunghe causando dolore, ferite e sofferenza». Unghie, schiaffi, insulti. Tra gli abusi ci sono tirate di capelli, schiaffi, graffi sul collo, lanci di oggetti, definizioni come «faccia da insulsa», «stupide», «cretine», «deficienti», «siete delle m.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: "Abusi, violenze e insulti alle atlete": è bufera sull'allenatrice della ginnastica ritmica ferrarese Leggi anche: «Teste di c….», insulti e vessazioni: allenatrice di ritmica sospesa per due anni