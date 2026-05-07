Giallo agli Internazionali di Roma | scritte con insulti omofobi contro Sinner Chi c’è dietro

Durante le prime giornate degli Internazionali BNL di Roma, sono state trovate scritte con insulti omofobi rivolti a un giocatore. Le scritte sono state segnalate tra i messaggi lasciati negli spazi pubblici del torneo. Le autorità stanno indagando per identificare chi si trovi dietro a questo episodio. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo alle motivazioni o alle persone coinvolte.

Un piccolo “giallo”, ma molto imbarazzante, scuote le prime giornata degli Internazionali Bnl di tennis a Roma. In attesa del suo debutto di domani, oggi il primo allenamento pubblico di Jannik Sinner mentre ci si interroga su alcune scritte comparse su adesivi collocati sui muri del Foro Italico nei quali vengono rivolti a Sinner offese omofobe: “Sinner fr.” e “Sinner rottonc.” si legge nelle stampe in questione. Gli adesivi sono stati scoperti da un giornalista della Sette e messi on line su X. Internazionali, adesivi con insulti omofobi contro Sinner. a volte mi vergogno di vivere in questa meravigliosa città. pic.twitter.comIRkbvBmoer —...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Giallo” agli Internazionali di Roma: scritte con insulti omofobi contro Sinner. Chi c’è dietro Notizie correlate Internazionali d’Italia e derby Lazio-Roma: Jannik Sinner bersaglio di insulti omofobi scatenano polemica (FOTO)Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner è stata macchiata da un episodio di vandalismo a sfondo omofobo. A Roma spuntano adesivi omofobi contro Sinner: la polemica per la finale degli Internazionali e l’orario del derbyCinque Masters 1000 consecutivi, numero uno per distacco, uno stato di forma impressionate. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giallo Raducanu: prima l'annuncio sto bene, poi il ritiro dagli Internazionali. Nel giro di mezzora...; IBI 26, il tabellone degli italiani; Internazionali di Roma 2026: quando andare, come viverli e perché ne vale davvero la pena; Tennis, Lavazza debutta agli Internazionali d’Italia. Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta liveTerzo giorno al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. Ben dieci italiani in campo: Berrettini apre la giornata, poi Cinà, Bellucci, Cadenasso e Maestrelli. In programma anche il derby Pell ... sport.sky.it Internazionali, tocca a Berrettini e Paolini: gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma, orari e tvLa campionessa in carica impegnata sul Centrale del Foro Italico: second match di giovedì 7 maggio. Prima in campo il romano, poi tocca a Sonego. In tutto in campo 8 azzurri, c'è anche un derby Oggi a ... ilfattoquotidiano.it Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta live #SkySport #SkyTennis x.com Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida - facebook.com facebook