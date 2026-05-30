Due anni di gioie e lacrime Ma ora è giusto lasciare

Dopo due anni di attività, il mister Gabriele Sabatini ha annunciato le dimissioni. La decisione arriva a pochi giorni dalla fine della stagione, dopo un periodo di successi e difficoltà. Nessuna motivazione ufficiale è stata comunicata, ma si attendono comunicazioni ufficiali da parte della società. Sabatini lascia il suo incarico con un bilancio di risultati positivi e alcune controversie. La squadra è ora senza allenatore in vista delle prossime sfide.

Dopo due anni intensi, fatti di gioie e dolori, mister Gabriele Sabatini ha deciso non solo di lasciare la Santerenzina, ma di smettere di vivere in prima linea quel mondo del calcio che prima da giocatore professionista (settore giovanile del Milan, Primavera della Reggiana, Castelnuovo Garfagnana, Barberino, Pisa, Viterbese, Tempio, Cuneo, Alessandria, FoCe Vara e Sarzanese) e poi da allenatore (Ligorna e Fezzanese in D) ha sempre fatto parte della sua vita. Quanto è stata difficile questa scelta, soprattutto dopo la retrocessione in 1ª Categoria? "Parecchio, ma per motivi personali era arrivato il momento di fermarmi. Conciliare il ruolo da allenatore, il lavoro e la famiglia non è stato facile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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