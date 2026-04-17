Miccoli si prende il perdono definitivo dei Falcone fra lacrime e autoironia | Volevo lasciare il segno ma ho esagerato

Fabrizio Miccoli ha ricevuto un perdono pubblico dai familiari di Giovanni Falcone, durante un evento dedicato alle vittime delle stragi del ’92. Le sue lacrime sono state accompagnate da un momento di autoironia, quando ha ammesso di aver voluto lasciare un segno, ma di aver esagerato. Vincenzo Di Fresco, nipote del giudice Falcone e presidente del museo dedicato ai due magistrati, ha condiviso alcuni passaggi della vicenda.

Il fango sembra essere ormai stato pulito dalle lacrime. Goccioline che inumidiscono gli occhi di Fabrizio Miccoli quando Vincenzo Di Fresco, nipote del giudice Giovanni Falcone e presidente del museo del Presente dedicato ai due giudici uccisi nelle stragi del ‘92, racconta le fasi della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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