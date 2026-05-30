La nuova Ducati Panigale V4 R 2026 è stata testata a Donington Park. Con 239 cavalli e un peso di 186,4 kg a secco, la moto si presenta come una delle più potenti sul mercato. La versione aggiornata si rivolge ai clienti più esigenti, con miglioramenti tecnici e prestazioni elevate. La casa produttrice punta a consolidare il suo ruolo nel Mondiale Superbike e avvicinarsi ulteriormente alla MotoGP. La presentazione ufficiale è prevista per i prossimi mesi.

Iniziamo da alcuni fatti e numeri relativi alla Ducati Panigale V4 R. Andiamo subito al sodo: la potenza massima dichiarata rimane di 218 Cv all’impressionante regime di 15.750 girimin, e questo nonostante il suo motore Desmosedici Stradale da 998 cc sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 girimin, il che è altrettanto sbalorditivo. Ma il numero di cui vogliamo veramente parlare è 239. È la quantità di cavalli che questo bolide omologato per la strada può sprigionare una volta montato lo scarico racing completo e messo in circolo l’olio Ducati Performance. Eccola qui, la carta vincente, un nuovo primato assoluto per la superbike più veloce mai vista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati Panigale V4 R 2026, la prova in pista a Donington Park

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Nova Ducati Panigale V4R 2026: uma obra-prima de US$ 50.000

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