Ducati Superleggera V4 Centenario | la moto omologata più estrema mai realizzata a Borgo Panigale

In occasione del centenario, Ducati ha presentato la Superleggera V4 Centenario, una moto omologata che si distingue per le sue caratteristiche tecniche estreme. La casa di Borgo Panigale ha annunciato che questa versione rappresenta la più estrema mai realizzata fino ad oggi, con modifiche e dettagli specifici legati alla celebrazione dei cento anni di attività. La moto sarà disponibile in un’edizione limitata.

Ducati alza ancora una volta l’asticella e, nell’anno del suo centenario, presenta una moto destinata a entrare immediatamente nella storia della Casa di Borgo Panigale. Si chiama Superleggera V4 Centenario ed è la massima espressione della filosofia Ducati applicata a una moto omologata per l’uso stradale: nessun compromesso, tecnologia estrema, materiali da competizione e una produzione limitata a 500 esemplari numerati. Più che una supersportiva, la nuova Superleggera V4 Centenario si presenta come un manifesto tecnico e culturale. È la sintesi di un secolo di ricerca, passione e tensione verso il limite, costruita con l’obiettivo di realizzare quella che Ducati definisce la moto dei sogni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Ducati Superleggera V4 Centenario: la moto omologata più estrema mai realizzata a Borgo Panigale Articoli correlati Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estremaDucati celebra il traguardo del suo primo secolo di storia nel modo che le è più congeniale, ovvero spingendo ancora più in là i confini di ciò che... La Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025: tris di premi internazionali per la superbike DucatiLa Ducati Panigale V4 firma un nuovo, prestigioso traguardo nel mondo del design: la superbike di Borgo Panigale ha conquistato il Good Design Award... 2026 New Ducati Superleggera V4 Centenario – The Most Advanced Street Legal Hyperbike!! Approfondimenti e contenuti su Ducati Superleggera Temi più discussi: Ducati Superleggera V4 Centenario, edizione limitata con soluzioni da MotoGP; SBK ultima frontiera: Ducati Superleggera V4 Centenario, 247 CV e 173 kg; Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estrema; Ducati Superleggera V4 Centenario. Ducati Superleggera V4 Centenario: la superbike stradale più estrema di sempreDucati presenta la Superleggera V4 Centenario, superbike esclusiva con 247 CV, telaio in fibra di carbonio e freni carboceramici. Tecnologia da MotoGP per una moto senza compromessi ... motorbox.com Ducati Superleggera V4 Centenario, edizione limitata con soluzioni da MotoGPPrima moto stradale al mondo a montare un impianto frenante con dischi in carbonio ceramico e una forcella con foderi in fibra di carbonio ... ilsole24ore.com SuperBike Italia. . Ducati Superleggera V4 Centenario 2026. La moto più inarrivabile di sempre Non si sa ancora il prezzo ufficiale, ma di sicuro costerà MOLTO più di 100 mila euro. E la cosa più assurda è che i 500 pezzi numerati in cui sarà prodotta, son - facebook.com facebook