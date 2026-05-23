Hamilton ha mostrato la sua Ducati Panigale V4 nel paddock di Montreal, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza della moto ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati, soprattutto riguardo alla potenza del veicolo e alla sua influenza sulla guida. La scelta di Hamilton di usare una moto di questo tipo ha generato numerosi commenti sui social media, con alcuni utenti interessati alle caratteristiche tecniche e altri incuriositi dalla novità.

? Domande chiave Come influisce la potenza della Panigale sulla guida di Hamilton?. Perché la scelta della Ducati ha scatenato i social media?. Chi riuscirà a prevalere nella sfida tra Hamilton e Leclerc?. Quali dettagli tecnici della moto richiamano la velocità della Ferrari?.? In Breve Ducati Panigale V4 monta motore Desmosedici Stradale da 1103cc e 215 cavalli.. Moto accelera da zero a 62 miglia orarie in soli 3,1 secondi.. Hamilton parte dalla quinta posizione, Leclerc dalla sesta nella Sprint Race.. Pilota indossava completo bianco firmato Loewe durante la giornata con i media.. Lewis Hamilton ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi venerdì mattina al Circuit Gilles Villeneuve, arrivando nel paddock del Gran Premio canadese a bordo di una Ducati Panigale V4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton spacca il paddock a Montreal: arriva in Ducati Panigale V4

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