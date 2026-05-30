Dua Lipa ha annunciato di aver anticipato di tre mesi il matrimonio con Callum Turner, previsto inizialmente per settembre 2026. Le nozze si terranno tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia, a Palermo. La cantante ha comunicato la notizia sui social, senza ulteriori dettagli sull’evento. La coppia aveva già pianificato da tempo il matrimonio, ma ha deciso di anticipare la data senza specificare i motivi.

Dua Lipa ha anticipato di tre mesi il matrimonio con Callum Turner. Le nozze, inizialmente previste per settembre 2026, si celebreranno invece tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia, per la precisione a Palermo. La popstar kosovaro-britannica ha deciso così di accelerare i tempi con un evento che si articolerà su tre giorni di celebrazioni. La data esatta rimane top secret per motivi di sicurezza, vista la presenza di numerose superstar del cinema e della musica che voleranno verso l’isola. Neanche a dirlo, l’evento vedrà la partecipazione di celebri ospiti internazionali come Elton John, che con la cantante aveva duettato qualche anno fa in una nuova versione di Cold Heart, Mark Ronson, Olivia Dean e Charli XCX. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dua Lipa sorprende tutti: l’evento dell’anno arriva prima del previsto (e la lista delle star non finisce più)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DUA LIPA - RADICAL OPTIMISM TOUR - EN VIVO ARGENTINA 2025 - 4K - (EXTRA TAKES)

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa e Callum Turner pronti al sì: tutti gli indizi sul matrimonio più atteso dell’annoDa settimane si susseguono voci riguardo alle imminenti nozze di una cantante pop e di un attore britannico, con indiscrezioni che parlano di una...

Festival di Cannes 2026: Dua Lipa in total viola e gli altri casual look delle starDurante il Festival di Cannes 2026, la cantante è apparsa in un completo viola, accompagnato da accessori rosa fragola, mentre si trovava in Francia...

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a Bagheria; Nozze a Palermo per Dua Lipa: viaggio a sorpresa con Antonella Versace per il vestito - Radio Globo; Il matrimonio di Dua Lipa è a Villa Valguarnera a Bagheria; Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio di due mesi.

Dua Lipa era all'O2 per Afterthought e Houdini reddit

La cantante cambia i piani e sorprende tutti anticipando le nozze, inizialmente previste per settembre ma invece attese tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia, trasformando Palermo nel centro di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno shorturl.at/t3YOX x.com

Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a BagheriaLa cantante cambia i piani e sorprende tutti anticipando le nozze, inizialmente previste per settembre ma invece attese tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia, trasformando Palermo nel centro di uno degli ... tg24.sky.it

Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze, Elton John tra gli ospitiMatrimonio anticipato per Dua Lipa e Callum Turner le nozze tra il 5 e il 7 giugno in una location super segreta a Bagheria ... gazzetta.it