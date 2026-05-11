Da settimane si susseguono voci riguardo alle imminenti nozze di una cantante pop e di un attore britannico, con indiscrezioni che parlano di una cerimonia in Sicilia e di dettagli ancora segreti. Le notizie trapelate indicano un matrimonio molto atteso, alimentando l’interesse dei media e dei fan. Non sono state confermate ufficialmente né le date né i luoghi, ma l’attenzione rimane alta su questa possibile celebrazione.

. Dalle indiscrezioni sulla Sicilia ai dettagli della possibile cerimonia esclusiva, cresce l’attesa intorno alle nozze della popstar e dell’attore britannico. Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner potrebbe trasformarsi nell’evento mondano più seguito dell’estate. Nelle ultime settimane le indiscrezioni sulle possibili nozze della coppia hanno iniziato a moltiplicarsi, alimentando la curiosità di fan e media internazionali. Al centro dei rumors c’è una location d’eccezione, Villa Igiea, storico hotel affacciato sul mare di Palermo che sarebbe stato scelto per ospitare la cerimonia. Per il momento non esistono conferme ufficiali, ma diversi segnali continuano a rafforzare l’ipotesi di un matrimonio imminente.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dua Lipa e Callum Turner pronti al sì: tutti gli indizi sul matrimonio più atteso dell’anno

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