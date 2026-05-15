Festival di Cannes 2026 | Dua Lipa in total viola e gli altri casual look delle star

Durante il Festival di Cannes 2026, la cantante è apparsa in un completo viola, accompagnato da accessori rosa fragola, mentre si trovava in Francia in vista del suo matrimonio. Al suo fianco, altre star hanno scelto look più casual, creando un mix di stili tra eleganza e semplicità. La presenza delle celebrità ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti, contribuendo all’atmosfera vivace dell’evento. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti del settore cinematografico internazionale.

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