Festival di Cannes 2026 | Dua Lipa in total viola e gli altri casual look delle star
Durante il Festival di Cannes 2026, la cantante è apparsa in un completo viola, accompagnato da accessori rosa fragola, mentre si trovava in Francia in vista del suo matrimonio. Al suo fianco, altre star hanno scelto look più casual, creando un mix di stili tra eleganza e semplicità. La presenza delle celebrità ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti, contribuendo all’atmosfera vivace dell’evento. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti del settore cinematografico internazionale.
La cantante, nel pieno dei preparativi per il matrimonio, è approdata in terra francese con un total look viola spezzato da accessori color fragola. Con lei Bella Hadid, decisamente celestiale, e poi ancora Michael Fassbender, Adriana Lima, Cara Delevingne e molti altri. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo e in città si respira glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Met Gala 2026 Served the BEST Looks
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Per questa terza sfilata di star sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti x.com
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