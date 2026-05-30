Un drone è caduto in Romania, secondo il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. Egli ha definito l’incidente come un possibile errore e ha sottolineato che l’episodio dimostra la necessità per gli europei di rafforzare le proprie capacità di difesa. Camporini ha anche commentato che l’affidamento all’ombrello protettivo degli Stati Uniti non può essere più considerato sicuro.

Roma, 30 maggio 2026 – Quello di ieri probabilmente è stato un errore. Ma per il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, il drone caduto in Romania rappresenta la dimostrazione che gli europei devono sviluppare una propria capacità di difesa. https:www.quotidiano.netvideoesteriromania-drone-russo-ferisce-due-persone-colpendo-un-palazzo-iv79w167 Generale Camporini, per la prima volta un drone russo ha colpito un edificio residenziale in un Paese della Nato. Che significato ha questo episodio? “Il primo elemento da sottolineare è che, a mio avviso, si tratta di un errore. In guerra non tutto può essere controllato e incidenti di questo tipo sono sempre possibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone sulla Romania, Camporini: un errore pericoloso. “L’ombrello Usa non è più certo”

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