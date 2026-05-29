Drone russo in Romania l’ISPI sulla risposta della NATO | Più protezione ma nessuno scontro aperto

Notizia in breve

Un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania. La NATO ha risposto aumentando le misure di protezione, ma senza avviare uno scontro diretto. Questa decisione è stata analizzata da Eleonora Tafuro Ambrosetti dell’ISPI, che ha spiegato che la risposta si concentra su un rafforzamento della difesa senza escalation militari. La situazione ha portato a un incremento delle misure di sicurezza nei paesi limitrofi, mantenendo comunque la calma rispetto a un possibile conflitto aperto.