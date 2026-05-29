Drone russo in Romania l’ISPI sulla risposta della NATO | Più protezione ma nessuno scontro aperto

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania. La NATO ha risposto aumentando le misure di protezione, ma senza avviare uno scontro diretto. Questa decisione è stata analizzata da Eleonora Tafuro Ambrosetti dell’ISPI, che ha spiegato che la risposta si concentra su un rafforzamento della difesa senza escalation militari. La situazione ha portato a un incremento delle misure di sicurezza nei paesi limitrofi, mantenendo comunque la calma rispetto a un possibile conflitto aperto.

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L'intervista di Fanpage.it a Eleonora Tafuro Ambrosetti (ISPI) dopo la caduta del drone russo in Romania che ha provocato il ferimento di due persone: "Il tipo di risposta della NATO, che sarebbe meno rischiosa dal punto di vista di uno scontro aperto, sarebbe proprio il rafforzamento del fianco Est. Bisogna aumentare gli sforzi per proteggere i paesi che confinano con Russia e Ucraina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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