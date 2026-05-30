Un drone di provenienza russa è stato intercettato in territorio rumeno. La premier ha dichiarato di aver fermato l’azione russa, mentre il partito di maggioranza ha proposto di puntare alla pace. Non sono stati forniti dettagli sull’impatto dell’incidente sulla missione dell’Aeronautica Militare. La Lega ha espresso una posizione differente rispetto a quella del governo, suggerendo un approccio più orientato alla ricerca di soluzioni pacifiche.

? Punti chiave Come influirà l'attacco in Romania sulla missione dell'Aeronautica Militare?. Perché la Lega propone una linea diversa da quella di Meloni?. Quali nuovi equilibri deve gestire il vertice E5 dopo l'incidente?. Come cambieranno i movimenti dei caccia NATO sui confini orientali?.? In Breve Tajani e Crosetto sollecitano la Russia mentre la Lega invoca il dialogo.. Vertice E5 rimandato per coordinamento con incontro UE-Balcani del 5 giugno.. Aeronautica Italiana avvierà missioni di caccia in Romania per sorveglianza NATO.. Meloni e Mattarella deporranno corona d'alloro all'Altare della Patria martedì.. Un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania nella notte tra il 28 e il 29 maggio, ferendo due cittadini su un territorio appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea e alleato della NATO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drone russo in Romania: Meloni ferma la Russia, la Lega punta alla pace

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