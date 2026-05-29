Drone russo in Romania la Nato sposta difese aeree Medvedev | L’Ue è entrata in guerra con la Russia – La diretta

Un drone russo ha colpito un condominio nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Il ministero della Difesa locale ha confermato che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio vicino al confine ucraino. In risposta, la NATO ha rafforzato le difese aeree nella regione. Medvedev ha dichiarato che l’Unione Europea è entrata in guerra con la Russia.

Un drone russo ha colpito un condominio a Gala?i, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di «una grave e pericolosa escalation», come hanno riferito i media rumeni. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all’attacco due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato. Il drone russo e la Romania. Da quando nel febbraio 2022 è iniziata l’offensiva russa contro l’Ucraina sono state rilevate più volte incursioni di droni in Romania. 🔗 Leggi su Open.online

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