Drone russo in Romania Meloni | a rischio la sicurezza europea

Questa notte, un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. L’attacco è avvenuto nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, vicino al confine con l’Ucraina. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza europea. La premier ha commentato che l’episodio mette a rischio la stabilità dell’intera regione.

“Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea. Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno. “Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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