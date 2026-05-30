Nella notte, un drone russo ha sorvolato il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, colpendo un edificio civile e ferendo due persone. La premier italiana ha definito l’accaduto un atto gravissimo, mentre un’altra figura politica ha commentato che si tratta di una violazione inaccettabile dello spazio aereo. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sulle conseguenze immediate dell’incidente.

“Un atto gravissimo”. Giorgia Meloni definisce così quanto accaduto la notte scorsa, quando un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini “sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea”. Per la presidente del Consiglio, che esprime “la più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno”, è la dimostrazione che la guerra di aggressione portata avanti da Vladmir Putin “non risparmia nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea”. Gli sviluppi del conflitto dovrebbero... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Drone russo in Romania, Meloni: “Atto gravissimo”. Schlein: “Inaccettabile violazione dello spazio aereo”

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Drone russo in Romania, Meloni: Atto gravissimo»

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