Un drone russo ha colpito il territorio di un paese membro della NATO, causando vittime. L’attacco si è verificato nella città di Galati, vicino al confine ucraino. È la prima volta che un attacco di questo tipo provoca perdite umane sul suolo di un paese alleato. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. La leader del governo ha definito l’evento un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea.

Per la prima volta un attacco russo ha causato delle vittime sul suolo Nato. E’ accaduto a Galati, in Romania, sul confine con l’Ucraina. Due persone sono rimaste ferite da un drone che ha colpito il tetto di un edificio residenziale. Durante le ore notturne la Romania ha subito gli attacchi russi contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare lacittà di Izmail. In seguito all’attacco due F-16 rumeni sono decollati. E la notizia ha provocato la reazione dei leader e delle massime istituzioni europee. A partire proprio dalla premier italiana, Giorgia Meloni, che in una nota diffusa da Palazzo Chigi ha dichiarato: «Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Drone russo in Romania, Meloni: “Atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea”

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