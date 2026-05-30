Un drone russo ha sorvolato il territorio di un paese della NATO, causando due feriti tra la popolazione civile. L’incidente si è verificato durante un episodio che ha messo in discussione la coesione tra gli alleati, con alcuni membri che chiedono maggiori risposte militari. La divisione interna si riflette sulle decisioni di rafforzare le difese collettive e sui budget destinati alla difesa, che potrebbero essere messi in discussione.

? Domande chiave Come reagirà la NATO alla divisione interna tra i suoi membri?. Perché l'incidente di Gala?i mette in pericolo i bilanci della difesa?. Quali sono le reali conseguenze per i confini dell'Unione Europea?. Chi guiderà la risposta militare dopo il messaggio diretto di Mosca?.? In Breve Due feriti registrati a Gala?i nella notte tra giovedì e venerdì.. Mark Rutte chiede maggiore difesa mentre Varsavia esige protezione territoriale.. L'incidente impatta direttamente sui budget per la difesa degli Stati membri.. Mosca invia un messaggio diretto suggerendo la fine della tranquillità.. Due persone sono rimaste ferite nella notte tra giovedì e venerdì a Gala?i, in Romania, dopo che un drone russo ha sconfinato nel territorio rumeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drone russo in Romania: due feriti, la NATO al bivio sulla difesa

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Drone russo in Romania, due feriti. La Nato ora è al limite.

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Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, un drone russo ha colpito un palazzo a Gala?i, in Romania: due civili feriti e decine di evacuati, su territorio NATO. Per questo la resa di Kyiv non è pace: è una porta aperta a Mosca. Ora più che mai, serve una difesa comun x.com

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