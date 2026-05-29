La notte scorsa, un drone russo ha colpito un edificio in un condominio a Galati, in Romania, causando due feriti. I media locali hanno descritto l’incidente come una grave e pericolosa escalation. La NATO e l’Unione Europea hanno condannato l’evento, mentre il ministro della Difesa ha definito l’attacco “pericoloso e irresponsabile escalation”. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o danni più ampi.

“ Una grave e pericolosa escalation ”: con queste parole i mass media della Romania hanno raccontato quanto accaduto la scorsa notte nel Paese, dopo che un drone russo ha colpito un edificio nel condominio a Galati. Due persone, così come riferito dal Ministero della Difesa, sono rimaste ferite dal dispositivo che ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Durante le ore notturne la Romania ha subito gli attacchi russi contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all’attacco due F-16 rumeni sono decollati. E questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Drone russo colpisce la Romania, due feriti. Nato e Ue contro Mosca. Crosetto: “Pericolosa e irresponsabile escalation”

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Guerra, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti. Bucarest: «Grave escalation»

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