Cosa sappiamo del drone russo caduto in Romania

Nella notte, un drone proveniente dalla Russia si è schiantato su un edificio residenziale a Gala?i, città romena sul Danubio e vicino al confine ucraino. L’incidente ha causato danni alla struttura, senza segnalare vittime. Le autorità locali stanno esaminando i resti del drone e monitorano la situazione nelle zone limitrofe. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali responsabilità o motivazioni dietro l’incidente.

Un drone proveniente dalla Russia ha colpito nella notte di ieri un edificio residenziale a Gala?i, città romena situata sulle rive del Danubio e a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina. L’incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone, alimentando forti preoccupazioni sul fronte della sicurezza regionale. Secondo il ministero della Difesa della Romania, il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale per circa « quattro minuti » prima di schiantarsi sul territorio romeno. Il drone faceva parte di uno sciame di 43 velivoli senza pilota «diretti contro obiettivi in Ucraina». Un Geran-2 di fabbricazione russa. Le autorità di Bucarest hanno identificato il velivolo come un Geran-2, la versione russa del drone iraniano Shahed-136. 🔗 Leggi su Open.online

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Ukrainian FPV Drone Chasing Russian Soldiers

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