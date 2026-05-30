Un drone intercettato è precipitato in Romania, causando il ritiro delle forze di difesa ucraine. Il dispositivo, poi distrutto, ha rianimato le tensioni tra i sostenitori della guerra a Mosca e le autorità europee. La Romania ha confermato che il drone è stato deviato dal sistema di difesa ucraino, senza che ci siano state minacce dirette all’Unione Europea. La Russia ha risposto affermando di non aver mai minacciato l’Unione.

Sono insorti i leader europei e la Nato dopo che un drone, già bollato come russo, ha invaso lo spazio aereo rumeno colpendo un condominio. Non hanno però battuto ciglio quando a sconfinare sono stati i velivoli senza pilota ucraini. L’incidente è stato annunciato dal ministero della Difesa rumeno: mentre nella notte la Russia stava attaccando l’Ucraina «in prossimità del confine fluviale» con la Romania, «uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio». A essere feriti leggermente sono stati una donna e un bambino. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Drone intercettato precipita in Romania e rianima i fanatici della guerra a Mosca

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